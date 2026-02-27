Il Siena Calcio Femminile annuncia il nuovo presidente, che si impegna a guidare la squadra verso nuovi obiettivi. La nomina di questa figura apre un capitolo di rinnovamento, con l’obiettivo di rafforzare il settore e sviluppare progetti futuri. La società sottolinea l’entusiasmo con cui si affronta questa fase, pronta a portare avanti le sfide che attendono la squadra.

Un nuovo presidente per il Siena Calcio Femminile: la nomina di Donato Di Vincenzo (nella foto), che succede a Riccardo Magrini, chiamato adesso a coprire il ruolo di direttore generale, rappresenta, spiega il club, "l’inizio di una fase di rinnovamento e crescita. Di Vincenzo, imprenditore italo australiano di successo nell’ambito dei mercati finanziari, appassionato di calcio femminile, è pronto a consolidare il percorso di sviluppo della squadra e del movimento sul territorio senese. La scelta è avvenuta in continuità con il lavoro del Consiglio direttivo che resta parte integrante nella gestione dell’Associazione". Contestualmente il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio femminile. Siena Cf: Donato Di Vincenzo presidente: "Lavoreremo con grande entusiasmo»

Leggi anche: Vincenzo Bocciarelli: “Con i teatri di Siena ho ridato alla città il gusto di emozionarsi”

Il Messina sceglie Vincenzo Battiato per lanciare il calcio femminileVincenzo Battiato è il nuovo responsabile dello sviluppo del settore femminile dell'Acr Messina.

Temi più discussi: Serie C: il programma della quindicesima giornata. Villorba Treviso-Orobica Calcio Bergamo in diretta streaming; Scheda squadra Siena; Nuovo presidente e staff dirigenziale del Siena Calcio Femminile; Scheda squadra Scandicci Futsal.

Siena Calcio Femminile: il dott.Donato Di Vincenzo è il nuovo presidenteIl Siena Calcio Femminile annuncia ufficialmente la nomina del nuovo Presidente, segnando l’inizio di una fase di rinnovamento e crescita per la Società. La guida del club è affidata al Dott. Donato D ... antennaradioesse.it

Calcio Femminile, al via il 1° Torneo Violante di BavieraIl Siena Calcio Femminile è lieto di presentare la prima edizione del Torneo Femminile Violante di Baviera, riservato alla categoria Under 17, che avrà luogo domenica 15 febbraio 2026 Il torneo si ... radiosienatv.it

In Austria è scoppiato uno scandalo che ha scosso profondamente il mondo del calcio femminile. Un ex arbitro svizzero d’élite è stato condannato per aver filmato di nascosto le calciatrici dell’Altach negli spogliatoi e sotto la doccia, ma la pena comminata ha - facebook.com facebook

Calcio Femminile Italiano x.com