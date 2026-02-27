Calcio femminile Siena Cf | Donato Di Vincenzo presidente | Lavoreremo con grande entusiasmo

Il Siena Calcio Femminile annuncia il nuovo presidente, che si impegna a guidare la squadra verso nuovi obiettivi. La nomina di questa figura apre un capitolo di rinnovamento, con l’obiettivo di rafforzare il settore e sviluppare progetti futuri. La società sottolinea l’entusiasmo con cui si affronta questa fase, pronta a portare avanti le sfide che attendono la squadra.

Un nuovo presidente per il Siena Calcio Femminile: la nomina di Donato Di Vincenzo (nella foto), che succede a Riccardo Magrini, chiamato adesso a coprire il ruolo di direttore generale, rappresenta, spiega il club, "l’inizio di una fase di rinnovamento e crescita. Di Vincenzo, imprenditore italo australiano di successo nell’ambito dei mercati finanziari, appassionato di calcio femminile, è pronto a consolidare il percorso di sviluppo della squadra e del movimento sul territorio senese. La scelta è avvenuta in continuità con il lavoro del Consiglio direttivo che resta parte integrante nella gestione dell’Associazione". Contestualmente il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

