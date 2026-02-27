Lorenzo Carmignani, attaccante pisano che gioca con il Pappiana, ha segnato la sua 200ª rete nel calcio dilettanti. La partita si è svolta il 27 febbraio 2026 a Pisa, segnando un traguardo importante nella sua carriera. Carmignani ha raggiunto questa cifra dopo aver disputato numerose partite nel settore dilettantistico, consolidando la sua presenza come uno dei marcatori più prolifici della regione.

Pisa 27 febbraio 2026 – Lorenzo Carmignani, bomber pisano, attualmente in forza al Pappiana, tocca le 200 reti realizzate nei dilettanti. Un grandissimo traguardo fatto di sudore e sacrificio, di passione ed amore, di fede e famiglia. Classe 1989 Lorenzo, inizia a giocare a sei anni nel CR Cittadella società legata alla Parrocchia di San Nicola. Dopo il settore giovanile, approda nella Juniores Regionale del Pisa Sporting Club. Nella stagione 200809 la prima nei “grandi” veste la maglia del Fratres Perignano. Un lungo periodo in rossoblù, durato fino alla stagione 201415. Anni di Seconda Categoria con mister Minuti prima e mister Fatticcioni poi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Calcio. Dilettanti: per 200 volte... Lorenzo Carmignani

