Calcio dilettanti | Brilli entra nel Montagnano Lo Stia saluta Occhiolini al suo posto Pesce

Nel calcio dilettanti, il Montagnano annuncia l’ingresso di un nuovo collaboratore tecnico nello staff di Roberto Fani. La squadra ha deciso di affidarsi a Vittorio Brilli, che si unisce al gruppo per supportare le attività sul campo. Nel frattempo, lo Stia ha comunicato il cambio di staff, salutando Occhiolini e accogliendo Pesce come nuovo membro.

Volto nuovo tra le fila dello staff tecnico del Montagnano in Promozione. I torelli accolgono Vittorio Brilli (nella foto) come collaboratore tecnico nello staff di Roberto Fani. Brilli aveva allenato e vinto il campionato di Seconda categoria proprio con il Montagnano. Come ultimo incarico aveva allenato la Juniores provinciale della Castiglionese, mentre Fani guidava la prima squadra viola. Novità sulla panchina dello Stia in Prima categoria. La società viola ha ufficializzato l’addio con mister Nicola Occhiolini. "Questa decisione arriva per non lasciare niente d’intentato, per provare a raggiungere una salvezza in un campionato nuovo e difficile ma in cui ancora tutti crediamo, dobbiamo credere" ha scritto la società sui propri canali social. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: Brilli entra nel Montagnano. Lo Stia saluta Occhiolini, al suo posto Pesce Solomon, problema muscolare contro lo Jagiellonia: al suo posto entra GudmundssonBrutte notizie in casa Fiorentina: Solomon è stato costretto a lasciare il campo durante il ritorno dei play-off di Conference League, contro lo... Ekaterina Antropova saluta Scandicci a fine stagione, al suo posto l’idea è Kiera Van RykLa Savino del Bene Scandicci si avvia verso un cambio significativo nel ruolo di opposto al termine della stagione, una scelta che inciderà in modo...