calcio a 5 futsal torrita la stagione entra nel vivo sabato scorso bella vittoria a livorno domani confronto con la mattagnanese

Il Futsal Torrita si prepara ad affrontare un nuovo impegno di campionato, con la stagione che si fa sempre più intensa. Dopo aver conquistato una vittoria fondamentale a Livorno, la squadra si concentra sulla prossima sfida contro la Mattagnanese. La partita rappresenta un momento chiave per il prosieguo del campionato, e i giocatori sono pronti a scendere in campo con determinazione.

Si entra nel vivo della stagione sportiva per il Futsal Torrita (serie B, girone C). Sabato scorso l’importante vittoria a Livorno ha interrotto un digiuno di punti che, in campionato, durava da tre giornate. Di Marques, Cassioli e Fadiga le reti per i gialloneri che si sono rilanciati in classifica: 26 punti, quarto posto conva, in piena zona play off. Antenore Sport Padova (43 punti) e Balca Poggese (36 punti) sono di fatto irraggiungibili, la Polisportiva Villafontana (terza) ha 31 punti. L’importante, per i torritesi, sarà tenere a distanza la sesta posizione che esclude i playoff e, al momento, ci sono tre punti di margine. Mancano quattro giornate alla fine del campionato e domani, alle 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

