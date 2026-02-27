Calabria in crisi | 1000 medici cubani a rischio per l’embargo USA

La Calabria si trova ad affrontare una situazione delicata legata all’embargo statunitense, che mette in discussione la presenza di circa 1000 medici cubani operanti negli ospedali della regione. La questione riguarda soprattutto le restrizioni imposte dagli Stati Uniti, che rischiano di compromettere l’attività di questi professionisti e di creare ripercussioni sul sistema sanitario locale.

L’ombra dell’embargo sugli ospedali calabresi. La Calabria si trova al centro di una complessa vicenda che intreccia crisi sanitaria e tensioni geopolitiche. La richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di espellere i medici cubani operanti nella regione rischia di aggravare una situazione già critica per il sistema sanitario locale. La Regione, invece, punta ad aumentare il contingente da 400 a 1000 unità, considerandoli vitali per mantenere attivi ospedali e pronto soccorso in aree disagiate. Quasi quattro anni fa, la Calabria ha fatto ricorso ai medici cubani per fronteggiare la crisi della sanità ospedaliera. Oggi, il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ricopre anche il ruolo di commissario alla sanità, sta valutando l’aumento del contingente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Calabria: Sanità a rischio per le possibili sanzioni Usa ai funzionari che impiegano medici cubani.Calabria a Rischio: L’Offensiva Usa Contro Cuba Minaccia la Sanità Regionale La sanità calabrese, già provata da decenni di difficoltà, si trova ora...

Calabria in prima linea: 20 medici cubani a rischio, 180mila pazientiLa Calabria diventa teatro di una disputa geopolitica che vede contrapposti Stati Uniti e Cuba, con in mezzo i pazienti di un ospedale calabrese.

