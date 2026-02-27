Cadice argento vivo andaluso

Cadice, città sulla Costa de la Luz, si distingue per il suo carattere vivace e il profondo legame con il mare. Durante il Carnevale, le strade si riempiono di maschere e musica, mentre il centro storico mostra le sue atmosfere antiche e il patrimonio culturale. La città si presenta come un luogo dove tradizione e vitalità si incontrano in ogni angolo.

Tutto il fascino senza tempo della città sulla Costa de la Luz che vive il mare e celebra il Carnevale.