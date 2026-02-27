Cadetti | bronzo e infortunio non fermano la star del taekwondo

Una giovane atleta del taekwondo ha ottenuto un podio in una competizione internazionale a Busto Arsizio, nonostante un infortunio e le sfide tipiche di una gara di alto livello. La sua partecipazione si è conclusa con una medaglia di bronzo, dimostrando determinazione e impegno durante l’evento. La competizione si è svolta tra il 21 e il 22 febbraio, attirando numerosi appassionati e atleti da diverse nazioni.

Sofia Jasmine Palomba, atleta del Kin Sori Taekwondo Asd, ha conquistato la medaglia di bronzo all'Insubria Cup 2026, competizione internazionale di taekwondo svoltasi a Busto Arsizio il 21 e 22 febbraio. La giovane atleta, originaria di Altopascio, ha brillato nella categoria Cadetti, peso -51 kg, nonostante un infortunio alla caviglia subito durante il torneo. Il risultato arriva a pochi giorni dall'argento ai Campionati Toscani di Forme 2026, confermando la sua crescita nel combattimento e nelle forme. La gara è stata un test importante per Palomba, che ha affrontato con determinazione il suo esordio nella nuova categoria. Dopo aver vinto il primo incontro contro un'atleta dell'Arabia Saudita, l'atleta italiana ha raggiunto la semifinale, dimostrando grande resilienza nonostante l'infortunio.