Cacciano | Spiace della fuoriuscita di Iavarone aderirà al PSi che lo sostiene alle Provinciali

Cacciano commenta la recente uscita di Iavarone dal PD, definendola una cosa normale e senza grande rilevanza. Spiega che l’adesione di Iavarone al PSi, in vista delle Provinciali, rappresenta una scelta legata alle esigenze della campagna elettorale. La nota sottolinea che non si tratta di un evento che influenzerà significativamente il quadro politico locale.

Spiace per la fuoriuscita di Antonio Iavarone dal PD ma si tratta una «non notizia». A norma di Statuto, egli si è già consapevolmente posto fuori dal Partito (della cui assemblea nazionale era componente) accettando di candidarsi direttamente in una lista diversa da quella recante il simbolo ufficiale del Partito Democratico quale specificamente autorizzata dalla segretaria Elly Schlein.La vera notizia è, invece, la prossima adesione di Antonio Iavarone al PSI in rappresentanza del quale vorrebbe occupare il seggio alla Rocca dei Rettori con il corposo sostegno di qualificati neo dirigenti di questo Partito. Con buona pace di Addabbo, Marino, Avitabile, Cirocco che, a torto o a ragione, hanno la medesima aspirazione ed oggi scoprono, a ventiquattro ore dal voto, di essere caduti in trappola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

