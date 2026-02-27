Cacciano PD | Spiace per la fuoriuscita di Antonio Iavarone ora aderirà al PSI

Il consigliere del PD di Cacciano annuncia che Antonio Iavarone ha lasciato il partito e si unirà al PSI. La comunicazione ufficiale conferma il cambio di affiliazione politica dell’ex esponente del PD. Nessun dettaglio aggiuntivo viene fornito riguardo alle motivazioni o alle prossime mosse di Iavarone nel nuovo partito. La notizia viene resa nota attraverso un comunicato stampa ufficiale.

Spiace per la fuoriuscita di Antonio Iavarone dal PD, ma si tratta in realtà di una «non notizia». A norma di Statuto, egli si è già consapevolmente posto fuori dal Partito (di cui era componente dell’assemblea nazionale) accettando di candidarsi direttamente in una lista diversa da quella recante il simbolo ufficiale del Partito Democratico, quale specificamente autorizzata dalla segretaria Elly Schlein. La vera notizia è, invece, la prossima adesione di Antonio Iavarone al PSI, in rappresentanza del quale vorrebbe occupare il seggio alla Rocca dei Rettori con il sostegno di qualificati neo dirigenti di questo Partito. Con buona pace di Addabbo, Marino, Avitabile e Cirocco, che, a torto o a ragione, hanno la medesima aspirazione e oggi scoprono, a ventiquattro ore dal voto, di essere caduti in trappola. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

