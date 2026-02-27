Caccia | Pd ' no al Ddl sparatutto maggioranza lo ritiri'

Il Partito Democratico ha chiesto alla maggioranza di ritirare la proposta di riforma della legge 15792, nota come 'Ddl sparatutto'. La richiesta arriva in risposta alle numerose proteste pubbliche, che hanno portato a oltre 400 segnalazioni di contestazioni. La discussione sulla modifica della normativa ha suscitato forti reazioni tra cittadini e associazioni. La questione rimane al centro del dibattito politico e pubblico.

Roma, 27 feb (Adnkronos) - "La maggioranza deve ritirare la proposta di riforma della legge 15792, il cosiddetto 'Ddl sparatutto', perché fortemente contestato dall'opinione pubblica come dimostrano le oltre 400.000 firme raccolte dalle associazioni di varia natura e considerato anche il recente sondaggio che vede il 59% degli italiani contro la caccia". Lo dicono le deputate del Pd Eleonora Evi e Patrizia Prestipino. "Ma non solo, il provvedimento è contestato anche da voci nella stessa maggioranza, come quelle di Noi Moderati, che annunciano un voto contrario. La riforma è stata scritta in una logica chiaramente corporativa,...