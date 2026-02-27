Burnley-Brentford sabato 28 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Ospiti favoriti

Sabato 28 febbraio 2026 alle 16:00 si gioca la partita tra Burnley e Brentford. Il Burnley ha raccolto un punto contro il Chelsea a Stamford Bridge, grazie a un'espulsione di Wesley Fofana a circa 20 minuti dalla fine. La squadra ha raggiunto il secondo risultato utile consecutivo in Premier League dopo aver vinto a Selhurst Park. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono disponibili.

Il Burnley ha ottenuto un punto in extremis contro il Chelsea a Stamford Bridge, beneficiando dell’espulsione di Wesley Fofana a una ventina di minuti dalla fine, conquistando il secondo risultati utile consecutivo in Premier League dopo la vittoria di Selhurst Park. Peccato per la sconfitta casalinga contro il Mansfield in FA Cup, ma sopratutto per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Burnley-Brentford (sabato 28 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ospiti favoriti Burnley-Brentford (sabato 28 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiIl Burnley ha ottenuto un punto in extremis contro il Chelsea a Stamford Bridge, beneficiando dell’espulsione di Wesley Fofana a una ventina di... Brentford-Brighton (sabato 21 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl Brentford sta andando alla grande in questo momento, reduce dalla vittoria in FA Cup contro il Macclesfield, ma soprattutto con sette punti... Contenuti utili per approfondire Burnley Brentford. Temi più discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Calcio estero, il programma del weekend: Der Klassiker in Germania, in Inghilterra Arsenal-Chelsea, occhi puntati su Marsiglia-Lione in Ligue 1; Premier League, City, Liverpool e Newcastle impegnate oggi; Le partite di oggi: in Serie A giocano Inter e Napoli. In Bundesliga c'è Dortmund-Bayern Monaco. Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 28 febbraio 2026, da Inter-Genoa a Verona-NapoliScoprite le migliori partite di sabato 28 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn alla Premier League e Bundesliga. libero.it Pronostico Burnley vs Brentford – 28 Febbraio 2026La sfida di Premier League tra Burnley e Brentford si giocherà il 28 Febbraio 2026 alle 16:00 al Turf Moor. Un confronto che mette di fronte due filosofie di ... news-sports.it EN DIRECT 53' Bayern 2 - 0 Frankfurt 81' Juventus 0 - 2 Como 35' Chelsea 1 - 0 Burnley 35' Dender 1 - 2 St. Truiden 35' Aston Villa 0 - 1 Leeds 35' Brentford 0 - 1 Brighton 55' FC Koln 1 - 1 Hoffenheim 55' Union Berlin - facebook.com facebook