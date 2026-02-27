Dopo un giorno di pausa, il Pisa ha ripreso gli allenamenti a San Piero a Grado in vista della partita di lunedì sera contro il Bologna. La squadra si è concentrata sul lavoro tattico e fisico, preparando le strategie per la prossima sfida. Intanto, si registra un miglioramento nelle condizioni di Stengs, che potrebbe essere disponibile per la partita.

Dopo un mercoledì di riposo concesso da mister Hiljemark, ieri mattina a San Piero a Grado è ripresa l’attività del Pisa in vista della sfida di lunedì sera all’Arena contro il Bologna. Dall’infermeria arrivano buone notizie per l’allenatore svedese. Continua a crescere l’ottimismo per le condizioni di Felipe Loyola (foto Del Punta). Il centrocampista cileno era uscito all’intervallo del derby contro la Fiorentina a causa di un dolore alla caviglia. Nella seduta di ieri ha lavorato con il resto della squadra. Come lui, anche Semper. Contro gli emiliani – scesi in campo ieri sera al Dall’Ara in Europa League – il croato tornerà a giocare dal primo minuto, dopo essere rimasto in panchina nell’ultima partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Buone notizie per Loyola e Semper. Stengs migliora

