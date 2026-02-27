Gianluigi Buffon ha commentato le prestazioni delle squadre italiane in Champions League, sottolineando come l’Atalanta e la Juventus siano riuscite a compiere imprese importanti. Ai microfoni di Sky Sport, il portiere ha espresso la sua opinione sulla prestazione delle due squadre, lasciando invece una riflessione più critica sull’andamento dell’Inter in questa competizione europea.

Materazzi alla Juve? No, non è Marco, ma il nipote Gianfilippo. Tutti i dettagli della clamorosa operazione Carnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al centrocampista brasiliano: la concorrenza da battere per prendere il calciatore a parametro zero in estate Kostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali. Tutti i dettagli Celik alla Juventus, la società bianconera continua a monitorare la situazione. Le ultimissime novità sul futuro del turco Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Buffon non ha dubbi: «Ho visto Atalanta e Juventus compiere l’impresa in Champions. Mentre l’Inter…»

Champions League, i risultati: Napoli eliminato mentre vanno ai playoff Juventus, Atalanta e InterNapoli eliminato definitivamente dalla Champions League dopo l’ultima giornata del maxi girone del torneo.

Impresa Atalanta, delusione Juventus, crollo Inter: ecco tutte le squadre qualificate agli ottavi di Champions LeagueMentre una parte dell’Italia palpitava per Sanremo (più o meno), l’altra si è goduta due serate di calcio europeo ad alta tensione, con tre squadre...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Viareggio, 30 anni dopo. Baronio: Umili e poveri, ma si stava bene insieme; Di Gregorio come Van der Sar, deve fermarsi: spazio a Perin: il grande ex Juve non ha dubbi e consiglia Spalletti; Il 'baby Buffon' della Juve, dal Mondiale alle parate decisive: ora i tifosi rivogliono lui; Né CR7, né Messi, è un altro il più talentuoso di tutti: la confessione di Keylor Navas.

L’Italia andrà ai Mondiali, Buffon non ha dubbi: La squadra è forte e abbiamo un allenatore specialeGigi Buffon, in una lunga intervista rilasciata a ‘DAZN’, ha ricordato: Il calcio diverso dopo Ronaldo, Cristiano Ronaldo mi ha segnato sempre. msn.com

Buffon: La Juventus con Spalletti ha un’identità ben precisa. Di Gregorio? Qualcosa non sta andandoLe parole del capo delegazione della Nazionale Gianluigi Buffon nel podcast La Tripletta de La Gazzetta dello Sport ... gianlucadimarzio.com

Buffon non ha dubbi: Pio Esposito diventerà un top player! https://www.internews24.com/buffon-pio-esposito-inter-parole-aneddoto/ #PioEsposito #Inter #Nazionale #Buffon #Chivu - facebook.com facebook

Gigi Buffon incorona Pio #Esposito come unica certezza azzurra Nessun dubbio per l'ex portierone della nazionale, sarà la punta nerazzurra a guidarci e portarci al mondiale! Concordate x.com