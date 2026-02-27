Buffet dj set Iban e ricavato per il No | il volantino choc che imbarazza l' Anm Gasparri | Esterrefatto

Un volantino circola tra i salotti romani e riguarda un presunto evento organizzato dall’Associazione nazionale magistrati – Sezione Roma presso Villa Spada, nel Circolo della Guardia di Finanza. Sulla locandina si promuovono buffet, DJ set, l’uso di Iban e la raccolta di ricavato per il Movimento No. La notizia ha suscitato imbarazzo e reazioni tra le figure pubbliche. Gasparri si è detto esterrefatto.

Il volantino che imbarazza il sindacato delle toghe: Iban e ricavati al comitato “Giusto dire no”. Gasparri: "Esterrefatto" C’è un volantino choc che in queste ore attraversa i salotti romani e riguarda un presunto evento che l’Associazione nazionale magistrati - Sezione Roma avrebbe organizzato a Villa Spada, nel Circolo della Guardia di Finanza. Il volantino sta passando di telefono in telefono ed è arrivato anche sullo smartphone di un magistrato che ha deciso di renderlo pubblico. “Per fortuna non faccio più parte dell’Anm da anni”, scrive il togato, evidentemente pentito della sua militanza passata nell’associazione. “Vi aspettiamo alla prima festa del distretto, mercoledì 4 marzo 2026 ore 20. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

