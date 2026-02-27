Sono stati annunciati i rendimenti minimi dei Btp Valore con scadenza marzo 2026. Il Tesoro ha fissato un rendimento minimo del 2,5% per i primi due anni, con un aumento progressivo fino al 3,5% negli ultimi quattro anni. Il lordo medio di questi titoli si attesta intorno al 3%.

Sono stati resi pubblici i rendimenti minimi dei Btp Valore di marzo 2026. Il Tesoro ha stabilito la soglia dei primi due anni al 2,5% e una progressione che porterà gli interessi, nell'ultima parte dei sei anni di durata dei titoli di Stato al 3,5%. Resta sempre allo 0,8% il premio fedeltà, che porta i rendimenti lordi medi oltre il 3%. Il Btp Valore è dedicato al mercato retail, che significa che potrà essere acquistato solo dagli investitori privati. Come tutti i titoli di Stato italiani, ha una tassazione agevolata, molto più bassa rispetto a quella delle altre rendite finanziarie. I rendimenti dei Btp Valore Nel dettaglio, i rendimenti del Btp Valore seguiranno la formula step-up della cedola 2+2+2. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Btp Valore, rendimenti minimi tra il 2,5% e il 3,5%: il lordo medio sfiora il 3%

