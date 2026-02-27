Btp Valore da lunedì la nuova emissione Per i primi due anni al 2,5%

Da lunedì 2 marzo a venerdì 6 marzo, si svolgerà la settima emissione del Btp Valore, dedicata ai piccoli risparmiatori. La nuova emissione prevede un tasso del 2,5% per i primi due anni. La collocazione si concluderà alle 13 di venerdì, salvo eventuali chiusure anticipate. L’annuncio è stato diffuso attraverso una comunicazione ufficiale.

(Adnkronos) – La settima emissione del Btp Valore, dedicata ai piccoli risparmiatori, sarà collocata da lunedì 2 marzo a venerdì 6 marzo (fino alle 13), salvo chiusura anticipata. I tassi cedolari minimi garantiti sono fissati al 2,50% per il 1° e 2° anno, al 2,80% per il 3° e 4° anno e al 3,50% per. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Btp Valore, tassi dal 2,5 al 3,5%: come funziona, quante tasse si pagano, la guidaDa lunedì 2 marzo 2026 sarà possibile sottoscrivere il nuovo Btp Valore, la cui scadenza è fissata al 10 marzo 2032, tra sei anni. C'è tempo fino al 6 marzo, il titolo offre tre diverse cedole crescen

