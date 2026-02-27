Bruno Mars presentato nella notte il nuovo album The Romantic

Nella notte è stato presentato il nuovo album di Bruno Mars, intitolato “The Romantic”. Dopo dieci anni dall’ultimo progetto solista, l’artista ha reso disponibile il disco attraverso Atlantic Records, ed è ora possibile ascoltarlo ovunque. La pubblicazione segna il ritorno di Mars nel panorama musicale con un lavoro inedito.

Roma, 27 feb. (askanews) – A distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista, Bruno Mars torna ufficialmente oggi con il suo atteso quarto album solista, "The Romantic", disponibile ovunque tramite Atlantic Records. Il progetto include brani come l'esplosiva "I Just Might", che è diventata il suo primo debutto al n.