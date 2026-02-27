Brignone non molla | iscritta al superG di Soldeu nonostante il dolore

Federica Brignone partecipa al superG di Soldeu nonostante il dolore e le assenze dalla discesa libera e dalle prove cronometrate. La sciatrice italiana ha deciso di essere presente in gara, mantenendo la sua iscrizione alla competizione di questa giornata senza rinunciare ufficialmente alla prova. La sua presenza si conferma nonostante le difficoltà fisiche e le eliminazioni nelle sessioni preparatorie.

Dopo aver rinunciato alla discesa libera e aver saltato anche le due prove cronometrate, Federica Brignone resta comunque dentro il weekend di Soldeu (Andorra). La valdostana risultati infatti regolarmente iscritta al SuperG di domani, 28 febbraio, con l'idea di provarci fino all'ultimo. La decisione definitiva della campionessa olimpica arriverà però solo a ridosso della gara, in base alle sensazione e soprattutto all'evoluzione del dolore. Il messaggio però è chiaro: no c'è alcuna voglia di rischiare inutilmente, ma nemmeno di lasciare spazio alla resta preventiva. La situazione nasce da un problema fisico che Brignone si porta dietro da mesi: un infortunio alla gamba sinistra rimediato quasi un anno fa, durante i Campionati Italiani in Val di Fassa.