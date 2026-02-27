Durante le riprese di Bridgerton 4, un’attrice ha passato sette ore in una vasca per una scena e ha sviluppato orticaria. La sequenza ha richiesto un impegno notevole da parte del cast e della troupe, con momenti di grande stanchezza e disagio. Non sono stati comunicati dettagli sui motivi del problema di salute dell’attrice, né altri aspetti della produzione legati a questa scena.

Certe scene sono decisamente complicate da girare sul set, specialmente quelle che riguardano dei rapporti sessuali in cui molte cose possono sfuggire di mano per quanto sono delicate Bridgerton ha realizzato la sua scena più bollente nella quarta stagione, con Sophie e Benedict protagonisti di una scena di sesso nella vasca da bagno. Tuttavia per quanto sexy, le riprese della scena in questione sono durate un'eternità e hanno provocato all'attrice Yerin Ha un'orticaria su tutto il corpo. La sequenza contenuta nella quarta stagione di Bridgerton ha richiesto circa sette ore di riprese soprattutto per ragioni tecniche e organizzative. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bridgerton 4, la scena in vasca durata 7 ore ha provocato l’orticaria all’attrice

Chi è Yerin Ha, l’attrice protagonista di Bridgerton 4 che interpreta SophieYerin Ha è l'attrice australiana, di origini sudcoreane, che interpreta Sophie Baek nella quarta stagione di Bridgerton.

Yerin Ha, Sophie di Bridgerton: chi è l'attrice protagonista della quarta stagioneLa protagonista è Sophie, una domestica, figlia illegittima di un nobile che muore prima di poterle assegnare un posto in società.

Bridgerton: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Bridgerton 4 Parte 2: la scena post-credits mostra eventi non raccontati nel romanzo; Perché Daphne e Simon non sono al matrimonio in Bridgerton 4? Attenzione: spoiler; Bridgerton 4, prima parte: quando la storia è un dettaglio e il sogno resta protagonista; Bridgerton 4 rende hot anche la storia di Cenerentola.

Bridgerton 4, la scena in vasca durata 7 ore ha provocato l’orticaria all’attriceCerte scene sono decisamente complicate da girare sul set, specialmente quelle che riguardano dei rapporti sessuali in cui molte cose possono sfuggire di mano per quanto sono delicate ... movieplayer.it

Bridgerton 4, gli autori rompono il silenzio sui colpi di scena e sui personaggiGli autori di Bridgerton 4 hanno deciso di fare un po' chiarezza sui colpi di scena e sui personaggi della seconda parte della serie Netflix. serial.everyeye.it

Bridgerton 4 Parte 2: la scena post-credits mostra eventi non raccontati nel romanzo x.com

«Non ascoltare nemmeno una parola di quello che ti dico. » È questa la battuta che Anthony rivolge a Benedict poco prima che quest’ultimo si sposi, nella scena che chiude la quarta stagione di Bridgerton. Se non avete ancora visto le puntate finali, meglio fer - facebook.com facebook