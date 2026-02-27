Bremer titolare contro la Roma? Le condizioni del difensore della Juve sono in netto miglioramento Ecco quando scioglierà le riserve Spalletti

Bremer, difensore della Juventus, sta migliorando le sue condizioni fisiche e potrebbe tornare in campo già contro la Roma. La sua volontà è di essere titolare e, a meno di imprevisti, dovrebbe partire dall’inizio nella prossima partita. Spalletti, allenatore della Juventus, deciderà nelle prossime ore se confermarlo come titolare o optare per altre soluzioni.

Probabili formazioni Juve Roma: la grande tentazione di Spalletti per la gara dello Stadium. Scioglierà le riserve solo all’ultimodi Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Juve Roma: la grande tentazione di Spalletti per la gara dello Stadium.

Infortunio Bremer, le condizioni del difensore brasiliano in vista del match contro la Roma. Le ultimissime novitàGoretzka Juve, i bianconeri si iscrivono alla corsa per il colpaccio a parametro zero.

Bremer dovrebbe essere titolare contro la Roma: gli aggiornamentiStando a quanto afferma Sky Sport, Bremer sta migliorando dopo l’affaticamento alla coscia destra. Il brasiliano era già a disposizione contro il Galatasaray anche se la Juventus non ... tuttojuve.com

bremer titolare contro laJuventus, Yildiz recuperato e titolare contro il Galatasaray. Bremer verso la panchinaQuesta sera la Juventus ospiterà il Galatasaray per la gara di ritorno dei play-off di Champions League. Stando alle indiscrezioni di Sky Sport, Kenan Yildiz ha recuperato dalla ... tuttojuve.com

