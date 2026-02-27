Bremer potrebbe tornare in campo contro la Roma?

La Juventus si prepara per la partita contro la Roma all’Olimpico e potrebbe riavere in campo un elemento importante della difesa. La società sta monitorando le condizioni di un giocatore che potrebbe tornare a disposizione dopo un infortunio. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore, ma la presenza di questo giocatore rappresenta una possibilità concreta per la formazione torinese.

La Juventus si concentra sul grande match dell’Olimpico con una novità cruciale legata al recupero di un pilastro difensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Bremer sta migliorando dall’affaticamento alla coscia destra e la sua presenza potrebbe incidere sugli equilibri della retroguardia in vista della sfida contro la Roma, in programma tra poche ore. La gestione medica fin qui adottata ha privilegiato la massima cautela per evitare ricadute muscolari. Dopo la recente implications europea, lo staff ha evitato di forzare i tempi di recupero nonostante l’importanza della gara: Bremer è stato disponibile per la sfida contro il Galatasaray, ma la decisione è stata di non impiegarlo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Bremer pronto a tornare dal 1? minuto contro la Roma: Spalletti lo valuta date le diverse assenze in difesa. Ecco quando la decisione dell’allenatoredi Redazione JuventusNews24Bremer punta alla titolarità per il big match contro la Roma.

