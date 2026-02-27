Bravissima Tour 2025 si chiude in grande stile | elette le finaliste per la finale su Canale Italia

Il Bravissima Tour 2025 si è concluso con l’assegnazione delle finaliste per la gara che si terrà su Canale Italia. L’evento si è svolto a Grisignano di Zocco, attirando l’attenzione di un pubblico interessato alle giovani talentuose in gara. La competizione ha visto protagoniste diverse partecipanti che hanno dato il massimo nel corso delle esibizioni.

Il Bravissima Tour 2025 si è concluso in grande stile, e non poteva essere altrimenti. A ospitare la tappa di domenica 22 febbraio è stato l’agriturismo La Ciacolada, presso il centro ippico Victory a Grisignano di Zocco, che ha messo a disposizione un apericena molto ricco, fatto di buon cibo e buon vino, per i numerosi spettatori che hanno affollato il locale. L’evento, organizzato dal press agent Mattia Pagliarulo, è stato condotto dal presentatore Valerio Merola insieme a Greta Cinotti, vincitrice di Bravissima 2024. Patrizia Ferrato ha invece rivolto domande divertenti e irriverenti alle aspiranti Bravissime al termine delle loro esibizioni, contribuendo a rendere la serata dinamica e coinvolgente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

