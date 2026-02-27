braschi e bagni sono i protagonisti delle piazze del sapere

Arezzo ospita la rassegna “Le piazze del sapere” presso Palomar – Casa della cultura. Braschi e Bagni sono i protagonisti di questa iniziativa, che prosegue con un calendario dedicato a arti visive, libri, fotografia e impegno culturale. La manifestazione offre alla città diverse occasioni di confronto e approfondimento attraverso eventi e incontri programmati.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Va avanti la rassegna “Le piazze del sapere” a Palomar – Casa della cultura con un calendario che intreccia arti visive, libri, fotografia e impegno culturale, offrendo alla città nuove occasioni di confronto e approfondimento. Oggi alle 17,30 è in programma la presentazione del volume “Alle origini di un’arte infingarda: la fotografia. Prima parte – la nascita 1839–1851” di Carlo Braschi, un saggio che ripercorre in modo rigoroso e avvincente le origini della fotografia e le sue prime implicazioni culturali e sociali. Il libro affronta il periodo compreso tra il 1839 e il 1851, riorganizzando fatti e vicende spesso narrati in maniera inesatta o frammentaria nelle storie della fotografia finora pubblicate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

