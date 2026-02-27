bosco urbano tra due tangenziali investimento da 200mila euro

È in programma la creazione di un bosco urbano tra due tangenziali, con un investimento di 200mila euro. L’intervento prevede la piantumazione di numerosi alberi di diverse specie, già di grandi dimensioni, per favorire un ambiente verde e vivace nel quartiere. La realizzazione mira a migliorare la qualità dello spazio pubblico e a offrire un'area di aggregazione naturale per i cittadini.

"Ci apprestiamo a realizzare un progetto di qualità e innovativo nell’impianto. Pianteremo un gran numero di alberi, di tante specie, e soprattutto già grandi, che in pochi anni daranno vita a un bosco ricco e variegato". L’assessora all’Ambiente, Serena Pedrazzoli, esprime soddisfazione per il nuovo bosco urbano di oltre 12.200 metri quadrati che sta per nascere a Carpi, in un’area di proprietà comunale collocata tra la tangenziale Bruno Losi e la tangenziale 12 luglio 1944. Un nuovo spazio verde, popolato con 226 alberi e 240 arbusti, che diventerà un elemento di mitigazione ambientale e, allo stesso tempo, anche uno spazio di benessere e aggregazione per la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

