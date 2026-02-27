Boris Nemtsov diplomatici e cittadini depongono fiori a Mosca 11 anni dopo la sua morte

In occasione dell’undicesimo anniversario della morte di Boris Nemtsov, diplomatici stranieri e cittadini di Mosca si sono riuniti per deporre fiori in suo ricordo. Nemtsov, leader dell’opposizione russa, è stato ucciso con colpi di pistola il 27 febbraio 2015 mentre passeggiava con la sua fidanzata su un ponte vicino al Cremlino. La commemorazione si è svolta nel centro della capitale.

Diplomatici stranieri e cittadini moscoviti hanno deposto fiori in occasione dell'undicesimo anniversario della morte del leader dell'opposizione russa Boris Nemtsov, ucciso a colpi di pistola il 27 febbraio del 2015 su un ponte nei pressi del Cremlino, mentre passeggiava con la sua fidanzata. Ex vice primo ministro sotto Boris Eltsin, Nemtsov era un politico popolare e un severo critico del presidente Vladimir Putin. Per l'omicidio sono stati condannati cinque uomini provenienti dalla regione russa della Cecenia.