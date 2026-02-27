Bookshelf Wealth | l’arte del disordine colto e delle case da leggere

Negli ultimi tempi si assiste a un cambio di tendenza nel mondo dell’arredamento, dove la perfezione delle superfici lisce lascia spazio a ambienti più vissuti e personali. La ricerca di uno stile che combina funzionalità e carattere porta a scelte di design meno convenzionali. Ora si privilegiano dettagli che raccontano storie, creando spazi che invitano alla convivialità e alla scoperta.

Dopo stagioni intere in cui il design celebra le superfici immacolate, diverse sensibilità concorrono a ridefinire il concetto di lusso domestico. Il paradigma estetico si ribalta infatti proprio per lasciare spazio ad un rinnovato massimalismo intellettuale; un massimalismo che profumi anche di carta stampata oltre che dell'individualità autentica di chi abita lo spazio. In questo modo, la casa torna ad essere un rifugio, un archivio in cui il singolo oggetto suggerisce un ricordo personale da raccontare. La tendenza si allontana quindi drasticamente dall'ansia di perfezione da vetrina e desidera svelare la stratificazione culturale di chi abita quotidianamente quello spazio specifico.