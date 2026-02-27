I tifosi romanisti non assisteranno in trasferta alla partita di andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna, che si svolgerà allo stadio Dall’Ara. La squadra di Roma non sarà presente sul campo bolognese, lasciando i supporter lontano dalla trasferta prevista per questa fase della competizione. La sfida tra le due squadre si terrà senza la partecipazione diretta dei tifosi romanisti in trasferta.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Non ci saranno i romanisti al Dall’Ara di Bologna per l’andata degli ottavi di Europa League contro la squadra di Vincenzo Italiano. Per i tifosi giallorossi residenti nel Lazio, le trasferte sono vietate in campionato dall’8 gennaio, dopo gli scontri avvenuti in autostrada. Inutile è stato anche il ricorso esposto al TAR, che non ha potuto fare altro che confermare le restrizioni. A questo punto, la domanda se il divieto sia valido anche per gli incontri di Europa League è lecita, ma il Viminale non sembra voler cambiare decisone neanche in questo caso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bologna-Roma: niente trasferta per i romanisti in Europa League

Leggi anche: Europa League, vittorie pesantissime in trasferta per Roma e Bologna. Bernardeschi e Ferguson trascinatori

Leggi anche: Bologna-Roma di Europa League, resta il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Trasferte vietate, il Tar respinge il ricorso dei tifosi della Roma; Niente trasferta per i tifosi della Fiorentina in Serie A. Respinto il ricorso; Contro chi giocheranno Roma e Bologna agli ottavi? Guida al sorteggio; Divieto di trasferta tifosi del Napoli: arriva la decisione del Tar – TMW.

Bologna-Roma di Europa League, resta il divieto di trasferta per i tifosi giallorossiI residenti in provincia di Roma non potranno assistere alla gara d'andata in programma al Dall'Ara, come disposto dal Viminale. Sarebbe invece stata consentita la trasferta in Belgio in caso di sfida ... gazzetta.it

Roma, il percorso in Europa League: se supera il Bologna rischia l'Aston Villa di Abraham e Bailey. In semifinale invece...Il Bologna agli ottavi. Poi eventualmente Aston Villa (di Abraham, Bailey e Sancho) ai quarti, se gli inglesi dovessero superare il Lilla. Il sorteggio di Europa League non è stato tenero nei confront ... corrieredellosport.it

Di Vaio: «Roma grandissima squadra, sarà dura» Il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio a Sky Sport sul sorteggio di Europa League contro la Roma: «Noi un po' meno. La Roma è una grandissima squadra… avremmo preferito evitarla anche per - facebook.com facebook

#Calcio, Europa League, derby italiano Bologna-Roma x.com