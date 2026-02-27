Bologna e Roma si affrontano nella gara di ritorno valida per l’Europa League, con entrambe le squadre che cercano di qualificarsi ai quarti di finale. La partita si svolge in Italia, con tifosi presenti sugli spalti e attenzione da parte degli appassionati di calcio. La sfida rappresenta una delle poche occasioni di confronto tra squadre italiane in questa fase della competizione.

Lo scenario europeo propone una sfida italiana che richiama tradizione, tifo e palcoscenico internazionale. Bologna e Roma si incontrano in una cornice competitiva che premia la gestione della pressione e la concretezza delle occasioni. All’esito del sorteggio a Nyon, le due squadre avanzano nel percorso verso i quarti, offrendo un confronto che intreccia passato e presente delle due realtà italiane. L’incontro promette partite dall’intensità tattica elevata e dall’efficacia offensiva nei momenti decisivi. La tradizione europea racconta episodi significativi. Per la Roma è vivo il ricordo di un derby italiano in Europa legato a una finale di Coppa UEFA del 1991 persa contro l’Inter, nonostante il successo del ritorno firmato da Rizzitelli. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bologna-Roma, Europa League tutta italiana: rivincite e pass per i quarti

Leggi anche: Bologna Roma, l’Europa League parla italiano: storia di incroci e rivincite. Lo scontro vale l’accesso ai quarti

Sorteggi ottavi di Champions: L'Atalanta trova il Bayern. Europa League, sfida tutta italiana Roma-Bologna | LiveNelle urne delle tre coppe le otto squadre qualificate direttamente dal girone unico e quelle uscite dai playoff .

Celta Vigo-Bologna Europa League | Highlights

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Contro chi giocheranno Roma e Bologna agli ottavi? Guida al sorteggio; Europa League, Bologna in scioltezza sul Brann: agli ottavi una tra Roma e Friburgo; Bologna agli ottavi di Europa League: le possibili avversarie; Playoff Europa e Conference League, Fiorentina e Bologna vanno agli ottavi.

Sorteggi Europa League e Conference, Bologna-Roma e Rakow Fiorentina agli ottavi: il tabellone completoBologna e Roma sono capitate nella parte destra della griglia, quella più ostica alla luce delle squadre che vi sono state sorteggiate: Porto e le due inglesi (Nottingham Forest, Aston Villa) le ... fanpage.it

Bologna-Roma di Europa League, resta il divieto di trasferta per i tifosi giallorossiI residenti in provincia di Roma non potranno assistere alla gara d'andata in programma al Dall'Ara, come disposto dal Viminale. Sarebbe invece stata consentita la trasferta in Belgio in caso di sfida ... gazzetta.it

Di Vaio: «Roma grandissima squadra, sarà dura» Il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio a Sky Sport sul sorteggio di Europa League contro la Roma: «Noi un po' meno. La Roma è una grandissima squadra… avremmo preferito evitarla anche per - facebook.com facebook

VG - Il calendario incrociato di Roma e Bologna: insidia Como per i giallorossi tra la doppia sfida, derby emiliano per i felsinei @mrccmpnll #ASRoma #Bologna #UEL x.com