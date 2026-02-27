Bologna oh yes | Brann al tappeto e sogno europeo che continua | Analisi e pagelle

A Bologna, il match tra le due squadre si accende subito, con il Brann che mostra buona aggressività fin dai primi minuti. Al 6’, Thorsteinsson tenta la conclusione, mettendo alla prova il portiere avversario, che si distingue per una parata tempestiva. La partita prosegue con ritmo elevato, portando i tifosi a seguire con attenzione ogni azione in campo.

I rossoblù soffrono più del previsto, ma alla fine sfruttano la superiorità numerica e certificano il passaggio del turno grazie alla staffilata di Joao Mario. Adesso una fra Roma e Friburgo agli Ottavi di Finale In un Dall’Ara ruggente, il Brann parte meglio e al 6’ Thorsteinsson impegna Skorupski, reattivo in tuffo a bloccarla in due tempi. Lo stadio tira il fiato, mentre Vitik sfiora il gol al 16’ con una zampata da navigato centravanti d’area. Palla alta e punteggio invariato. Sul ribaltamento di fronte, il Bologna rischia grosso e stavolta è Freuler sulla linea a salvare la porta di casa. I rossoblù soffrono, ma al 37’ si ritrovano in superiorità numerica per un rosso diretto a Sorensen, reo di aver commesso una pericolosa entrata proprio su Freuler. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il sogno europeo del Bologna continua: Brann al tappeto e ottavi di finale servitiBologna, 26 febbraio 2026 – Ottavi di finale: il sogno europeo del Bologna continua.

Bologna, che rabbia! Al Dall’Ara vince il Parma al 95’ | Analisi e pagelle della sconfitta rossoblùDopo 20 minuti di equilibrio, il derby si accende quando Pobega atterra da dietro Keita partito verso la porta.

Temi più discussi: Bologna ok in Norvegia: Castro stende il Brann; Brann-Bologna: probabili, c'è Dallinga con Cambiaghi e Orsolini; I risultati di Europa League | Playoff | Brann-Bologna 0-1 | Giovedì 19 febbraio; Brann-Bologna, allo stadio di Bergen risuona Bella ciao.

Bologna, chi si rivede: i rossoblù pescano il Brann nei playoff di Europa LeagueNell’ormai consueta sede della Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, è stato completato poco fa il quadro definitivo degli abbinamenti playoff tra le squadre finite tra il 9° e il 24° posto ... bolognatoday.it

Bologna-Brann 0-0, gli highlights: grande prestazione in 10 dei rossoblùStrepitosa prova del Bologna in 10, ma la squadra di Italiano (tornato in panchina dopo la polmonite) non trova il gol nel finale. Espulso Lykogiannis al 23': i rossoblù hanno solo un momento di ... sport.sky.it

Il Bologna Fc batte il Brann e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League! Parte 8 facebook

EUROPA LEAGUE I In campo Bologna-Brann DIRETTA e FOTO per il ritorno dei playoff. Il tecnico dei rossoblù Italiano non si fida: 'Il Bodo serva da lezione" #ANSA x.com