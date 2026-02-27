Bolelli Vavassori eliminati in semifinale a Dubai | Arevalo e Pavic vincono in due set

Bolelli e Vavassori sono stati eliminati in semifinale a Dubai, dopo aver perso contro Arevalo e Pavic con il punteggio di 7-6(5) 6-3. La partita si è conclusa con un primo set molto equilibrato, che ha visto entrambe le coppie lottare punto su punto, e una seconda frazione in cui gli avversari hanno rotto il servizio e conquistato il match.

La coppia azzurra si arrende ad Arevalo e Pavic con il punteggio di 7-6(5) 6-3 dopo un match equilibrato nel primo set e deciso da un break nella seconda frazione. Si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ATP 500 di Dubai. La coppia azzurra viene superata dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic con il punteggio di 7-6(5) 6-3 dopo un’ora e 26 minuti di gioco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: semifinale di lusso per gli azzurriBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale del doppio dell’ATP500 di Dubai (Emirati Arabi) tra gli azzurri Simone Bolelli e Andrea... Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, ATP Dubai 2026: orario semifinale, programma, streamingOggi, venerdì 27 febbraio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori apriranno il programma sul campo centrale dell’ATP500 di Dubai (ore 10:30 italiane). Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Temi più discussi: Dubai: Bolelli/Vavassori fuori in semifinale contro Arevalo/Pavic; ATP Doha 2026, Bolelli/Vavassori non si fermano più: eliminati Arevalo/Pavic per il 6° successo di fila; Atp 500 Doha, Sinner eliminato ai quarti: vince Mensik in tre set; ATP Dubai 2026, semifinale: preview Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic. Dubai: Bolelli/Vavassori fuori in semifinale contro Arevalo/PavicSimone Bolelli ed Andrea Vavassori sono stati eliminati in semifinale al Duty Free Tennis Championships (ATP 500 - montepremi 3.311.005 ... sport.tiscali.it ATP Dubai 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori escono di scena in semifinaleSi ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nell'ATP 500 di Dubai: gli azzurri vengono battuti dal salvadoregno Marcelo ... oasport.it L’ottima settimana di Bolelli e Vavassori a Dubai si chiude in semifinale: passano le teste di serie numero due Arevalo/Pavic per 7-6, 6-3. - facebook.com facebook #Bolelli e #Vavassori volano in semifinale a #Dubai x.com