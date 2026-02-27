Bohemian Grove il club super segreto dell’élite Usa | da Bloomberg all’ex Ceo di Google chi ne fa parte

È stata resa pubblica una lista di oltre 2.000 nomi di membri del Bohemian Grove, il club esclusivo frequentato da figure di spicco dell’élite americana. Tra i partecipanti figurano ex dirigenti di grandi aziende, politici e personalità influenti, che si riuniscono in modo riservato in un bosco californiano. La divulgazione ha attirato l’attenzione sui membri di questo circolo elitario.

In un colpo di scena che ha scosso i circoli più esclusivi degli Stati Uniti, è stata diffusa una lista di oltre 2.000 membri del Bohemian Grove. Si tratta del leggendario club maschile ultra-segreto situato nella contea di Sonoma, in California: un'enclave privata di circa 1.100 ettari tra i boschi di sequoie, famosa per il suo ritiro estivo di due settimane e circondato da un'aura di mistero impenetrabile da decenni. La lista, pubblicata dal giornalista indipendente Daniel Boguslaw sul suo Substack Deeper States, include nomi di altissimo profilo provenienti da politica, finanza, tecnologia, media e intrattenimento. Tra le figure citate nelle prime ricostruzioni giornalistiche figurano ex sindaci, miliardari della Silicon Valley, grandi donatori politici, giudici della Corte Suprema, conduttori tv e celebrità.