Bocelli | Spero che i miei figli raggiungano il successo quando sono maturi così che non cambino – Il video

Durante una conferenza stampa a Sanremo, il cantante Andrea Bocelli ha affermato che spera che i suoi figli raggiungano il successo quando saranno maturi, ritenendo che questo sia il momento più opportuno per intraprendere una carriera di successo. Ha aggiunto che, secondo lui, la maturità è un elemento importante per affrontare le sfide nel mondo dello spettacolo.

(Agenzia Vista) Sanremo, 27 febbraio 2026 "Per quel che mi concerne, se penso ai miei figli, io credo che il momento giusto per cercare la via del successo sia quella di essere sufficientemente maturi" Così il cantante Andrea Bocelli, a margine della conferenza stampa di Sanremo.