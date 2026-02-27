Blitz neofascista a Torpignattara dopo la festa multiculturale dei bimbi | ‘Prima gli italiani'
Dopo la festa multiculturale dei bambini al parco Sangalli, è comparsa una scritta neofascista accompagnata da una croce celtica. L'episodio si è verificato a Torpignattara, dove alcune persone hanno lasciato un messaggio con la scritta
La scritta, accompagnata da una croce celtica, è apparsa al parco Sangalli dopo la Festa delle lingue madri. Bonafoni (Pd): “Gesto grave, servono condanne e verifiche”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
