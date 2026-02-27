Blitz in una nota officina | scatta il sequestro

Gli agenti della polizia metropolitana hanno effettuato un controllo in una officina meccanica con deposito annesso in via Toscanella a Napoli. Durante l'operazione, hanno sequestrato l’intera struttura, che occupa circa 200 metri quadrati. Il blitz ha portato al sequestro della sede senza che siano stati riportati altri dettagli su eventuali irregolarità o procedimenti in corso.

Nel corso di un'operazione di controllo, gli agenti della polizia metropolitana hanno individuato e posto sotto sequestro un'officina meccanica con annesso deposito, per una superficie complessiva di circa 200 metri quadri, in via Toscanella a Napoli. Il titolare dell'attività aveva, inoltre.