Blackout sul cavalcavia Martiri delle Ardeatine Elmo | L' illuminazione tornerà entro tre giorni

BRINDISI - Il ponte di via Martiri delle Fosse Ardeatine tornerà a essere illuminato entro tre giorni. Lo ha annunciato l'assessore ai Lavori pubblici, Cosimo Elmo, dopo le numerose segnalazioni arrivate in Comune per il blackout dell'illuminazione pubblica che da settimane lascia al buio il.