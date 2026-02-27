Bimbo morto dopo trapianto gli esperti | Non ci fu sufficiente comunicazione tra le equipe di espianto e impianto

Un bambino di due anni è deceduto due mesi dopo aver ricevuto un trapianto di cuore. Gli esperti hanno riferito che nel caso si è verificata una comunicazione insufficiente tra le equipe incaricate dell’espianto e di impianto dell’organo. La vicenda riguarda il caso di Domenico, il bambino coinvolto in questa tragica situazione.

(Adnkronos) – C'è stata una "insufficiente comunicazione tra equipe di espianto ed equipe di impianto" nel caso del piccolo Domenico, il bambino di due anni deceduto dopo due mesi dal trapianto di un cuore lesionato. È quanto riportato dai verbali dell'audit interno all'azienda ospedaliera dei Colli, che compaiono nella relazione che la Regione Campania ha trasmesso al Ministero della Salute. Gli esperti hanno sottolineato "assenza o mancata applicazione delle procedure condivise per l'espianto, conservazione e trasporto dell'organo". Secondo l'indagine interna, ci sarebbero diverse contraddizioni nei racconti e... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Consulto tra esperti: «Le condizioni del bimbo non compatibili col trapianto»

Domenico morto dopo il trapianto, Bassetti: “Errori di comunicazione inaccettabili. Donate gli organi”In un accorato video pubblicato sui social network, il professor Matteo Bassetti ha commentato la tragica vicenda di Domenico, il bambino di 2 anni...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Bimbo morto Napoli, testimoni: espianto avvenuto 4 minuti prima dell'arrivo del cuore sano; Bimbo trapiantato, parla la mamma dopo la morte di Domenico; Morte del piccolo Domenico, si aggrava la posizione degli indagati: sequestrati anche i cellulari; Il papà di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto: Erano fuori di testa quelli che andarono a prendere il cuore con quel frigo da pic-nic.

Bimbo morto dopo trapianto, gli esperti: Non ci fu sufficiente comunicazione tra le equipe di espianto e impiantoLa relazione del cardiochirurgo Guido Oppido: Il cuore era in stato di profondo congelamento ... adnkronos.com

Parla il papà di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto: Sentivo che sarebbe finita malePer la prima volta ha parlato Antonio Caliendo, padre del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e mezzo morto dopo un trapianto di cuore fallito all'ospedale ... fanpage.it

E' fissato per martedì prossimo, davanti al gip di Napoli Sorrentino, il conferimento degli incarichi per l'incidente probatorio sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito eseguito nell'osped - facebook.com facebook

Bimbo morto a 5 mesi giù dalle scale, l’autopsia non fa chiarezza: “Possibili cause accidentali” x.com