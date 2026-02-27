Bimba di 2 anni trovata in una cascina di Chivasso con un uomo che si finge il padre | Venduta alla nascita in Georgia

Una bambina di due anni è stata scoperta in una cascina di Chivasso, insieme a un uomo di 55 anni che sosteneva di essere suo genitore. La scoperta ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che stanno verificando le circostanze. La vicenda ha attirato l'attenzione sull'identità e sulla provenienza della piccola, al momento oggetto di approfondimenti.

Una bimba di 2 anni è stata trovata in una cascina del Chivassese (Torino) insieme a un uomo di 55 anni che si è finto suo padre. Dalle indagini è emerso che la piccola sarebbe stata venduta dalla madre in Georgia al momento della nascita. L'uomo l'avrebbe comprata, a suo dire, per crescerla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bimba trovata con un uomo in una cascina a Ivrea: dice di essere il padre ma viene smentito dal dnaÈ nata il 20 giugno 2023 a Tbilisi, capitale della Georgia, e oggi ha due anni e mezzo.

Bimba ritrovata in una cascina in Piemonte: “Comprata e venduta tra Kazakistan e Georgia”Foto di repertorioSi chiama Nicole, ha appena due anni e mezzo ed è al centro di una vicenda che intreccia adozione internazionale, alterazione di...

