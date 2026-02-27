Bimba di 10 mesi soffocata per sbaglio nel sonno dal papà | aperto fascicolo oggi autopsia

Una bambina di 10 mesi è morta accidentalmente nel sonno mentre il padre la stava accudendo. La procura di Roma ha aperto un fascicolo e ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Al momento, sono in corso le verifiche sulle circostanze dell’incidente, che si è verificato nella casa della famiglia.

La procura di Roma sta indagando sulla morte della bambina che sarebbe stata schiacciata dal padre nel sonno. La piccola di soli 10 mesi è deceduta al Policlinico Gemelli. Una bimba di 10 mesi è morta a Rieti dopo un soffocamento accidentale mentre dormiva nel letto con il padre. Morta una bimba di 10 mesi, soffocata involontariamente nel sonno dal papà. La piccola è giunta al de Lellis di Rieti in arresto cardiaco. Poi è stata trasferita in gravissime condizioni al Gemelli