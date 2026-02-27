Biblioteca comunale ecco le attività previste dopo la riapertura
Dopo la riapertura, la biblioteca comunale propone una serie di attività rivolte a diverse fasce di utenti. Ci saranno laboratori dedicati ai bambini e ragazzi, focalizzati sulla conoscenza del patrimonio culturale e sui temi dell’educazione civica. Inoltre, si intensificheranno iniziative sull’uso consapevole dei social media e sul contrasto al cyberbullismo, mentre l’area dedicata ai fumetti sarà ampliata con nuovi spazi e materiali.
