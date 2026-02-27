Biberovi? trascina la Turchia alla vittoria a Belgrado

Durante una partita a Belgrado, la Turchia ha battuto la Serbia con il punteggio di 82-78. La gara si è svolta tra le due nazioni nel contesto del Gruppo C, con la squadra turca che ha mantenuto l’imbattibilità. La sfida è stata caratterizzata da un ritmo elevato e da un intenso confronto tra le due formazioni.

In una sfida intensa disputata a Belgrado, la Turchia conquista la vittoria contro la Serbia con 82-78, conservando l'imbattibilità nel Gruppo C. La squadra guidata da Ergin Ataman va avanti fin dalle fasi iniziali e resiste al tentativo di rimonta dei padroni di casa, chiudendo con un finale deciso dai pezzi chiave del roster turco. Nel confronto, Tarik Biberovic risulta decisivo con 22 punti, seguito da Bogoljub Markovic con 19. Per la Serbia, Ognjen Dobric offre 17 punti e prova a guidare la rimonta. L'esito finale è stato plasmato nel quarto periodo, quando la Turchia ha mantenuto la testa avanti nonostante la pressione serba. Ergin Ataman ha tratto beneficio dall'andamento della partita, proteggendo un vantaggio che aveva toccato anche la doppia cifra durante la contesa.