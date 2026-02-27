Bianca Balti | Ultimo anno è stato duro ho elaborato il lutto di una donna che non sarò mai più – Il video

Durante la conferenza a Sanremo, Bianca Balti ha condiviso che l’ultimo anno è stato il più difficile della sua vita, segnato dalla fine della chemio e dal processo di elaborazione del lutto di una parte di sé stessa che non potrà più tornare. La modella ha parlato apertamente di questa fase complessa, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

(Agenzia Vista) Sanremo, 27 febbraio 2026 "L'ultimo anno è stato l'anno più duro della mia vita, dopo la fine della chemioterapia, perchè ho dovuto elaborare il lutto di quella donna che ero e che non ci sarà mai più." Così la modella Bianca Balti durante la conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Bianca Balti torna a Sanremo 2026 come co-conduttrice della serata duetti e cover e racconta l’anno più difficile della sua vita dopo la chemio: «Ho dovuto elaborare il lutto della donna che ero». Oggi sceglie di parlare della malattia, della comunità di donne c - facebook.com facebook

