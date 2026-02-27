Bianca Balti il tumore e la mutazione genetica | cosa è successo e perché ne parla a Sanremo

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Bianca Balti ha condiviso per la prima volta il suo percorso dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore ovarico e aver scoperto di avere la mutazione genetica BRCA1. La modella ha raccontato le tappe principali di questa esperienza, parlando apertamente delle sfide affrontate e delle scoperte fatte nel corso del trattamento.

