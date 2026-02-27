Bianca Balti a Sanremo 2026 un look pieno di speranza per la conferenza stampa del Festival

Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, la modella italiana è apparsa con un look che trasmette speranza. È la terza volta che partecipa all'Ariston e ha annunciato la sua presenza sul palco del festival. La sua apparizione ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno osservato il suo stile e il suo atteggiamento. La serata ha visto anche altri protagonisti svelare le loro proposte per l’evento.

La scelta è caduta su un abito piuttosto versatile visto in passerella abbinato a un paio di pantaloni di seta color chartreuse e riproposto da Kirsten Dunst in front row alla recente sfilata parigina di Valentino: per lei in purezza con le gambe scoperte. Qui invece si è optato per un audace color block a cui si sono unite anche le borchie delle scarpe, un dettaglio che insieme alle calze ha smorzato il romanticismo dei fiocchi con un tocco rock. Un contrasto sapientemente miscelato dallo styling di Lorenzo Oddo.