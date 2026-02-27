Bianca Balti a Sanremo 2026 Carlo Conti | Il suo anno di forza ed energia

Bianca Balti torna a calcare il palco di Sanremo, questa volta come ospite nel 2026. La modella lodigiana si prepara a partecipare alla serata di venerdì 27 febbraio, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini. La sua presenza suscita curiosità e si aggiunge alle numerose attrazioni della manifestazione. La serata promette di essere ricca di momenti di intrattenimento e spettacolo.

Milano, 27 febbraio 2026 – Bianca Balti torna al Festival di Sanremo. La top model lodigiana scenderà i gradini dell’Ariston questa sera, venerdì 27 febbraio, in veste di ospite e affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini. Bianca Balti nell'ultimo anno (Frame video Instagram) Ad annunciarlo, qualche giorno fa, è stato lo stesso direttore artistico nel salotto di Bruno Vespa a Cinque Minuti: “Ci racconterà questo anno di grande forza ed energia”, ha detto il presentatore. Sì, perché la modella sta combattendo contro un tumore ovarico al terzo stadio, diagnosticato nel settembre 2024, una battaglia condivisa giorno dopo giorno anche sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

