Bergomi sulle italiane in Champions | Il Bodo più difficile di Dortmund e Galatasaray Vi spiego il motivo

Bergomi ha commentato le sfide delle italiane in Champions League, affermando che il Bodo era considerato l’avversario più complicato rispetto a Dortmund e Galatasaray. La sua analisi si concentra sui motivi per cui il team norvegese sia stato più impegnativo, offrendo una spiegazione dettagliata della situazione. La discussione si concentra esclusivamente sui fatti legati alle partite e alle formazioni coinvolte.

Ai play-off di Champions Juve-Galatasaray, Inter-Bodo e Atalanta-DortmundLe tre italiane sono teste di serie e giocheranno l'andata in trasferta e il ritorno in casa NYON (SVIZZERA) - Sorteggiati i play-off di Champions...

Calcio: martedì nero per le italiane in Champions. Juve travolta dal Galatasaray, Atalanta K.O contro il DortmundUn martedì oltremodo negativo per le due squadre italiane impegnate quest’oggi nei cruciali play-off validi per la UEFA Champions League 2025-2026 di...

Bergomi: Italiano fa sempre bene nelle coppe, il Bologna ha possibilitàManca sempre meno al sorteggio di Europa League dove il Bologna potrebbe incrociare la Roma. Nel post partita Sky Bergomi esalta le qualità di Italiano nelle coppe: Ci punta molto, basti pensare alle ... sport.sky.it

Bergomi: Flop Inter in Champions? No, ha avuto l'avversario più difficileL’eliminazione dalla UEFA Champions League ha visto uscire prematuramente non solo la Juventus, ma anche Inter, finalista della scorsa edizione, e Napoli, Campione d’Italia. Se ... tuttojuve.com

