Giuseppe Bergomi commenta l’eliminazione dell’Inter agli spareggi di Champions League, sottolineando che il Bodo era l’avversario più impegnativo e confrontando la situazione con quella del Napoli. Il suo intervento si concentra sui fatti relativi alla partita e agli avversari incontrati, senza entrare in analisi più profonde o motivazioni. La sua analisi si limita a descrivere gli eventi e le differenze tra le due squadre.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Giuseppe Bergomi analizza l’eliminazione dell’Inter agli spareggi di Champions League e, nel farlo, chiama in causa anche il Napoli. L’ex capitano nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha voluto contestualizzare l’uscita europea della squadra milanese dopo il doppio confronto con il BodoGlimt. «Non è come l’eliminazione del Napoli, è arrivato trentesimo», ha spiegato Bergomi, sottolineando la differenza tra i percorsi. «L’Inter ha avuto l’avversario più difficile delle tre ai playoff. Non mi fermo al nome Bodo: guardo come stanno in campo, l’organizzazione, come correvano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bergomi: «Inter eliminata? Non è come il Napoli. Il Bodo era l’avversario più duro»

Leggi anche: Bergomi: “Bodo? Non paragoniamo flop Inter a quello del Napoli. Io sto con…”

Leggi anche: Champions League, l’Inter è già eliminata: agli ottavi va il Bodo Glimt

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Discussioni sull' argomento Bergomi: Complimenti al Bodo ma sull’Inter bisogna mettersi d’accordo perché…; Inter-Bodo Glimt, i rigori visti da Caressa e Bergomi scatenano il web: anche Boban smentisce lo Zio.

Bergomi critico con Caressa su Inter e Napoli: Non puoi dire una cosa del genere. È scorrettoL'ex difensore nerazzurro e il giornalista discutono sul percorso in Champions della finalista della scorsa edizione e dei Campioni d'Italia ... fanpage.it

Inter, scintille tra Caressa e Bergomi sull’eliminazione dalla Champions: il confronto acceso negli studi di Sky SportInter, scintille tra Caressa e Bergomi sull’eliminazione dalla Champions: il confronto acceso negli studi di Sky Sport La discussione sulla precoce eliminazione dell’Inter dalla Champions continua a t ... calcionews24.com

Inter, clima caldo a Sky! Botta e risposta Caressa-Bergomi - facebook.com facebook

#Inter, clima caldo a Sky! Botta e risposta Caressa-Bergomi x.com