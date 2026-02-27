Benvenuti al tennismercato | così gli sponsor tecnici si contendono le stelle

Al tennismercato, gli sponsor tecnici si sfidano per le grandi promesse del mondo tennistico. Recentemente, una giocatrice ha deciso di lasciare Nike e firmare con Uniqlo, che le ha offerto un contratto più allettante. La scelta ha attirato l'attenzione sul modo in cui le aziende si contendono le atlete di punta. La vicenda evidenzia le dinamiche tra sport e marketing nel settore.

Impazza il tennismercato. Solo che, al posto dei club, ci sono le aziende di abbigliamento sportivo, che ormai si scambiano i testimonial come se fossero figurine. L'ultimo "trasferimento" riguarda Emma Raducanu, che ha lasciato Nike firmando un contratto da "global brand ambassador" con Uniqlo, del valore stimato attorno ai 3 milioni di euro annui. La 23enne britannica è numero 25 del mondo e non vince uno Slam dal 2021, quando si impose all'attenzione generale, a 18 anni e da numero 150 Wta, conquistando lo Us Open. Eppure è uno dei volti dal maggiore appeal commerciale, con una platea di 2,9 milioni di follower solo su Instagram. Il suo cambio di sponsor tecnico la dice lunga sul valore strategico che assumono le stelle (in campo o fuori) del tennis per gli stakeholder che gravitano nell'industria della racchetta.