Benevento inaugura Il bello d’ogn’Arte | vicoletto tra creatività e comunità

A Benevento è stato inaugurato il progetto “Il bello d’ogn’Arte”, un vicoletto dedicato alla creatività e alla comunità. Durante la serata inaugurale, sono intervenuti artisti locali e un ospite d’eccezione, il Prefetto. L’evento ha visto la partecipazione di persone interessate alle iniziative artistiche e sociali promosse nell’area. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle modalità previste e ha coinvolto il pubblico presente.

“L’arte non vive nei musei, vive negli incontri, nelle parole scambiate davanti a un’opera, nello sguardo di chi si ferma e riconosce qualcosa di sé in un colore, in una forma, in un silenzio scolpito nella pietra”. È la sintesi della serata inaugurale dello spazio espositivo “Il bello d’ogn’Arte” di Eccellenze Sannite®, con la presentazione del progetto “Vico Noce, il cuore di Benevento Città d’Arte”. Un percorso suggestivo tra creatività e relazioni umane, in cui l’arte è diventata occasione d’incontro, confronto e riflessione tra artisti, stakeholder e comunità locale. Ospite d’eccezione S.E. il Prefetto di Benevento, dott.ssa Raffaela Moscarella. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

