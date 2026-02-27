Bellucci ospite nella serata delle cover | la mossa di Conti
Il direttore artistico Carlo Conti ha annunciato la presenza di Monica Bellucci come ospite speciale durante la serata dedicata alle cover. La showgirl e attrice parteciperà alla trasmissione, che si svolge con l’obiettivo di reinterpretare brani famosi. La puntata è stata programmata per questa sera e vedrà varie esibizioni di artisti e partecipanti coinvolti nel format.
Colpaccio del direttore artistico Carlo Conti. Monica Bellucci ospite della serata delle cover. L' attrice è stata ospite al Festival di Sanremo in una occasione ufficiale, ovvero nel 2011, durante l'edizione condotta da Gianni Morandi, per promuovere il film Manuale d'amore 3 insieme a Robert De Niro. 🔗 Leggi su Iltempo.it
