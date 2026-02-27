Bellucci ospite nella serata delle cover | la mossa di Conti

Il direttore artistico Carlo Conti ha annunciato la presenza di Monica Bellucci come ospite speciale durante la serata dedicata alle cover. La showgirl e attrice parteciperà alla trasmissione, che si svolge con l’obiettivo di reinterpretare brani famosi. La puntata è stata programmata per questa sera e vedrà varie esibizioni di artisti e partecipanti coinvolti nel format.