Bello interpretare i classici Fortunati è Guido Speier A teatro ’La coscienza di Zeno’

Al teatro Elfo Puccini, sino al 1° marzo, è in scena ’La coscienza di Zeno’ con la regia di Paolo Valerio con Alessandro Haber, Alberto Fasoli, Valentina Violo, Alessandro Dinuzzi, Ester Galazzi, Emanuele Fortunati, Francesco Godina, Caterina Benevoli, Stefania Ugomari Di Blas, Chiara Pellegrin, Giovanni Schiavo. Nella parte di Guido Speier, antagonista di Zeno (interpretato da Haber) vi è l’attore milanese Emanuele Fortunati. Diplomato alla scuola del Piccolo Teatro da alcuni anni è stato scelto come attore della Compagnia Stabile del Teatro del Friuli Venezia Giulia ed è in tournée con ‘La coscienza di Zeno’ che in questi giorni fa tappa a Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

